Москва, , 13:33 — REGNUM На северо-западе Москвы произошел прорыв газопровода у жилого дома по адресу улица Живописная 21. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил очевидец происшествия.

«Сейчас на Живописной улице, 21 […] начался прорыв газа», — сказал он.

По его словам, по данному адресу располагается «знаменитый дом, который построен в парковой зоне на газопроводе».

В экстренных службах эту информацию корреспонденту ИА REGNUM пока не подтвердили.

«Информации о происшествии не поступало», — ответили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

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