Москва, 3 июня 2020, 13:33 — REGNUM На северо-западе Москвы произошел прорыв газопровода у жилого дома по адресу улица Живописная 21. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил очевидец происшествия.
«Сейчас на Живописной улице, 21 […] начался прорыв газа», — сказал он.
По его словам, по данному адресу располагается «знаменитый дом, который построен в парковой зоне на газопроводе».
В экстренных службах эту информацию корреспонденту ИА REGNUM пока не подтвердили.
«Информации о происшествии не поступало», — ответили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
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