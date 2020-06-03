Воронеж, , 13:11 — REGNUM Жительница Воронежа, в состоянии опьянения случайно задушившая маленького сына, предстанет перед судом, сообщил ИА REGNUM 3 июня старший помощник прокурора области Михаил Усов. 34-летняя женщина обвиняется по статье о причинении смерти по неосторожности.

Трагедия произошла в сентябре 2019 года. По версии следствия, женщина вместе с годовалым сыном находилась в гостях у подруги. Женщины распивали спиртное. В состоянии алкогольного опьянения обвиняемая отправилась спать, сына положила рядом. Во сне она придавила ребёнка телом, в результате он умер от асфиксии.

Сама женщина свою вину не признала. Вместе с тем дело в отношении неё передано в Левобережный районный суд. Санкцией статьи предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы.