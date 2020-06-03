Чита, , 13:05 — REGNUM В Забайкальском крае продолжается рост заболеваемости COVID-19. Как сообщает оперативный штаб региона, на 3 июня общее число носителей SARS-CoV-2 достигло 1257 человек. Зафиксировано 22 летальных исхода.

«В моностационаре скончался мужчина в возрасте 90 лет с подтвержденным диагнозом COVID-19, пневмонией и другими тяжёлыми сопутствующими патологиями», — сказано в официальном сообщении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ещё одна из пациенток умерла накануне, женщине было 53 года.

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