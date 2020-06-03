Анкара, , 12:51 — REGNUM Правоохранительные органы Турции «нейтрализовали» двух членов Рабочей партии Курдистана на востоке страны. Об этом 3 июня сообщил министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу на своей странице в Twitter.

«В дополнении к трем террористам, обезвреженным три дня назад в сельской местности провинции Битлис, сегодня были еще обезврежены два террориста», — отметил Сойлу.

Термин «нейтрализован» используется турецкими военными по отношению к ликвидированному противнику.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.