Нарьян-Мар, , 12:37 — REGNUM Следователи выясняют причины гибели ненецкого подростка. Тело юноши с огнестрельным ранением головы было обнаружено накануне в тундре.

Как сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Архангельской области и НАО, на место происшествия в поселок Усть — Кара, который находится в 520 километрах от города Нарьян-Мара, авиатранспортом вылетела следственно-оперативная группа.

«По предварительной информации, из-за неосторожного обращения с ружьем во время охоты на гусей 12-летний подросток причинил смертельное огнестрельное ранение 17-летнему знакомому», — сообщили в ведомстве.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Идет допрос свидетелей, назначены экспертизы.