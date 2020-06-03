Барнаул, , 12:21 — REGNUM В Алтайском крае продолжают ежедневно выявлять десятки новых носителей коронавируса. Как сообщает оперативный штаб региона, на 3 июня их насчитывается уже 2066 человек, причём только 81 положительный тест на SARS-CoV-2 подтверждён за последние сутки.

По-прежнему наибольшее число носителей вируса продолжают выявлять в Барнауле, где зарегистрировано сразу несколько вспышек коронавируса в медицинских учреждениях. Также, судя по официальной информации, в регионе растёт количество тяжелобольных COVID-19.

«Тяжелобольных — 55, на аппарате ИВЛ — 17», — заявили в оперативном штабе.

Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне, 2 июня, сообщалось, что тяжелобольных в Алтайском крае насчитывается 50 человек.

Напомним, из-за вспышек SARS-CoV-2 только в Барнауле закрыты на карантин или переведены в разряд «ковидных» госпиталей: роддом № 1, краевая больница скорой помощи, два корпуса Алтайского краевого онкологического диспансера, больница РТП, РЖД и краевой госпиталь ветеранов войн.

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