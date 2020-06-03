Луганск, , 12:08 — REGNUM В районе подконтрольного Киеву населенного пункта Счастье в Донбассе зафиксировали работу саперных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили 3 июня в пресс-службе Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР).

Отмечается, что согласно данным разведки ЛНР, боевики 25-й бригады ВСУ заминировали автодорогу вблизи населенного пункта Счастье, установив 12 противотанковых мин.

Также уточняется, что эта дорога регулярно используется для передвижения мирных жителей и патрулей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Кроме того, боевики ВСУ установили также 36 противотанковых мин к юго-востоку от моста в населенном пункте Счастье на обеих полосах автодороги H21.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ЛНР заявили, что за прошедшие пять месяцев 20 мирных жителей Донбасса подорвались на минах, установленных украинскими силовиками.

В ООН признали, что 81% мирных жителей Донбасса, погибших вследствие артобстрелов, находились на территории ДНР и ЛНР.

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