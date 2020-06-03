Санкт-Петербург, , 12:12 — REGNUM В Санкт-Петербурге объявлен в розыск мужчина, который ранил из пистолета родную сестру и зарезал племянника. Об этом 3 июня сообщили в пресс-службе в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сообщение о нападении на людей в доме 5 по улице Уточкина в Приморском районе Петербурга поступило на пульт дежурного «112» во вторник, 2 июня, около 13:45 мск. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили на лестничной площадке тело 34-летнего мужчины с колотым ранением шеи. Там же с повреждениями в области глаза нашли 57-летнюю женщину, которая немедленно была передана бригаде скорой помощи.

Как установили следователи, в тот день между безработным 60-летним мужчиной и его сестрой и племянником произошла ссора. Родственники не могли поделить квартиру и имущество. В ходе конфликта мужчина выстрел из газового пистолета в лицо своей оппонентке и ударил ножом племянника. После чего с места происшествия скрылся.

«ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). В настоящее время сотрудниками полиции приняты все необходимые меры к розыску и задержанию злоумышленника», — сообщили в Главке МВД.

Отметим, это не первый бытовой конфликт со смертельным исходом на почве личной неприязни родственников в Петербурге в последние дни. 1 июня 19-летний учащийся колледжа зарезал спящую мать. Молодого человека арестовали.

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