Иркутск, , 12:00 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области продолжают ухудшаться. Как сообщает сегодня, 3 июня, оперативный региональный штаб, общее число носителей коронавируса составляет уже 2447 человек, причём 138 добавились столько за последние сутки.

Такой прирост дают вспышки коронавируса среди вахтовиков в Усть-Куте и Бодайбо: из 1925 пациентов, в инфекционных отделениях стационаров их количество составляет 1039 человек. Только 496 носителей коронавируса выздоровели. Также известно, что за последние сутки в Приангарье произошло ещё два случая смерти от COVID-19.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 2 июня в Иркутской области выявили 2309 положительных тестов на SARS-CoV-2. Причём 13 смертей носителей SARS-CoV-2 произошло от других заболеваний, не связанных с COVID-19.

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