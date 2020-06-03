Саратов, , 12:04 — REGNUM Жительница Саратовской области признана виновной в покушении на убийство своего новорожденного ребенка, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Установлено, что 34-летняя жительница Новобурасского района 11 ноября 2019 года около 16 часов родила девочку в квартире своего знакомого. После этого она вынесла новорожденную на улицу и оставила на свалке с бытовыми отходами. Затем о случившемся рассказала мачехе по месту своего жительства. Женщина незамедлительно обратилась в скорую медицинскую помощь. Ребенка обнаружили живым и госпитализировали в медучреждение. Действия злоумышленницы, направленные на убийство новорожденного ребенка, не были доведены до конца по независящим от нее обстоятельствам.

В ходе следствия обвиняемая выдвигала различные версии, желая избежать ответственности, но в конечном итоге вину признала и раскаялась в содеянном. Приговором суда ей назначено наказание в виде двух лет лишение свободы условно с испытательным сроком три года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тульской области на свалке бытовых отходов в феврале 2020 года обнаружили тело новорожденного младенца.

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