Москва, , 11:56 — REGNUM На Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД) электропоезд «Фрязино — Москва» сбил мужчину с ребёнком на руках. Об этом сообщили 3 июня в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Происшествие случилось около 9:00 на станции «Детская», расположенной в Ивантеевке. Мужчина 1979 года рождения получил смертельные травмы, двухлетняя девочка госпитализирована.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство малолетнего»). На месте работает следственно-оперативная группа.