Сантьяго, , 11:57 — REGNUM В северо-восточной части Чили было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,8. Об этом 3 июня сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр.

Согласно его данным, землетрясение произошло в 07:35 по времени UTC (10:35 мск), и его эпицентр находился на расстоянии 50 километров в южном направлении от населенного пункта Сан-Педро-де-Атакама и на расстоянии 226 километров в восточном направлении от города Антофагаста.

Очаг подземных толчков располагался на глубине 80 километров. При этом информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 2 июня стало известно, что сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,0 в Аргентине.