Саратов, , 12:00 — REGNUM В Саратове 2 июня произошла трагедия, из окна многоэтажного дома выпала и скончалась малолетняя девочка. Следственные органы Заводского района города организовали проверку по факту гибели ребенка в результате падения с высоты, сообщает пресс-служба СКР по Саратовской области.

Удалось выяснить, что 2 июня в дневное время в одном из домов по улице Пензенская в Саратове из окна девятого этажа выпала девочка в возрасте двух лет 10 месяцев. Полученные травмы ребенка оказались не совместимы с жизнью, девочка скончалась на месте.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в городе Балаково Саратовской области 7 мая выпал из окна шестого этажа и скончался от полученных травм годовалый мальчик.

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