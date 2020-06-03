Москва, 3 июня 2020, 11:31 — REGNUM Военнослужащие помогут восстановить железнодорожное сообщение в Мурманской области после обрушения моста через реку Кола. В работах задействуют 100 человек и 42 единицы спецтехники, сообщает 3 июня Минобороны РФ.
Военных и технику перебросят из Брянской области с помощью авиации и железнодорожного транспорта. Военным специалистам предстоит подготовить карьер в скальном грунте, где затем будут проложены железнодорожные пути протяженностью 6 км.
В настоящее время военные железнодорожного батальона Западного военного округа приступили к погрузке техники.
Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня на перегоне Кола — Выходной Мурманского отделения Октябрьской железной дороги рухнул пролет железнодорожного моста. По этой ветке в Мурманск шли грузовые и пассажирские поезда.
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