Москва, , 11:31 — REGNUM Военнослужащие помогут восстановить железнодорожное сообщение в Мурманской области после обрушения моста через реку Кола. В работах задействуют 100 человек и 42 единицы спецтехники, сообщает 3 июня Минобороны РФ.

Военных и технику перебросят из Брянской области с помощью авиации и железнодорожного транспорта. Военным специалистам предстоит подготовить карьер в скальном грунте, где затем будут проложены железнодорожные пути протяженностью 6 км.

В настоящее время военные железнодорожного батальона Западного военного округа приступили к погрузке техники.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня на перегоне Кола — Выходной Мурманского отделения Октябрьской железной дороги рухнул пролет железнодорожного моста. По этой ветке в Мурманск шли грузовые и пассажирские поезда.

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