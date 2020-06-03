Вашингтон, , 11:28 — REGNUM Как минимум 9,3 тысячи человек задержано в США во время протестов против жестокого обращения полиции, которые начались по причине гибели в Миннеаполисе местного жителя Джорджа Флойда. Об этом 3 июня сообщает агентство Associated Press со ссылкой на собственные расчеты.

Согласно этим данным, большего всего протестующих было задержано в Лос-Анджелесе — 2 700 человек. На втором месте — Нью-Йорк, где задержали примерно 1 500 человек.

Кроме этого, известно, что в таких крупных городах США как Хьюстон, Даллас и Филадельфия было задержано по несколько сотен человек из числа протестующих.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что парижская полиция 2 июня вечером провела задержание 18 участников несогласованной протестной акции против расизма и произвола сотрудников полиции.

Напомним, беспорядки в Миннеаполисе, которые позднее перекинулись на многие города США, начались после того, как ранее в социальных сетях появилось видео, где запечатлено задержание полицией местного жителя Джорджа Флойда. На этих кадрах видно, что, когда последний лежит на земле с закованными наручниками руками, один из полицейских держит ему шею коленом, несмотря на то, что Флойд несколько раз говорит, что ему нечем дышать. Чуть позже Флойд, который был задержан в состоянии опьянения в автомобиле и оказал сопротивление, замолкает. Позднее житель города умер в реанимации, и после начала беспорядков четверо полицейских были уволены, а один из них обвинен в убийстве по неосторожности.