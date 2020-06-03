Барнаул, , 11:23 — REGNUM СУ СК РФ по Алтайскому краю известил о завершении судебного процесса в отношении теперь уже бывшего заведующего хозяйством КГБУЗ «Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства». Подробности уголовного дела, возбуждённого по коррупционной статье (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий»), сегодня, 3 июня, сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.

По её словам, в мае 2019 года осужденный выступил посредником по передаче взятки в размере 54 тысяч рублей для своего руководителя — начальника хозяйственного отдела больницы. Денежные средства предназначались за принятие должностным лицом решения о выборе двух фирм Барнаула в качестве единственных поставщиков технологического оборудования для учреждения здравоохранения без соблюдения предусмотренной законодательством процедуры закупок товаров.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю.

Поскольку в ходе предварительного следствия мужчина вину признал в полном объеме и заключил досудебное соглашение, уголовное дело рассматривалось в особом порядке. Суд приговорил бывшего завхоза к трём годам лишения свободы условно с выплатой штрафа в размере 300 тысяч рублей. Уголовное дело в отношении его руководителя по обвинению в получении взятки в настоящее время рассматривается в суде.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце мая 2020 года Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства оказался в центре скандала, связанного с разжалованием коллектива ортопедического отделения вместе с его заведующим — доктором экономических наук, профессором Арестом Осиповым — в дворники и уборщики.

Главврач стационара Владимир Смирнов данный факт назвал «формальностью». При этом осталось непонятно, как теперь в одном отделении двумя разными коллективами будут лечить экстренных и плановых детей, ведь в больнице нет для этого условий.

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