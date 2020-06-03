Москва, , 11:15 — REGNUM Восемь аварий с маломерными судами зарегистрировано в России за прошедший период 2020 года. Об этом сообщили 3 июня в пресс-службе МЧС.

За 2019 год зарегистрировано 52 инцидента с маломерными судами, поднадзорными ГИМС МЧС России. В текущем году таких аварий восемь. На учете Государственной инспекции по маломерным судам состоят почти 1,5 млн судов, это на 1,7% меньше, чем годом ранее.

«С начала текущего года возбуждено свыше 2,4 тыс. административных дел за выявленные нарушения», — сообщили ТАСС в МЧС.

В 2019 году на водных объектах было выявлено более 34 тыс. нарушений.

Маломерными считаются суда, длина которых не превышает 20 м. Они могут принимать на борт не более 12 человек. К такой категории относятся в частности гидроциклы, моторные, надувные и гребные лодки, катера, парусные суда, катамараны и байдарки.