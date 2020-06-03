Нью-Йорк, США, , 11:06 — REGNUM Порядка 200 человек был задержано полицейскими Нью-Йорка в ходе протестных акций против жестокого обращения полиции, которые начались в США из-за гибели в Миннеаполисе местного жителя Джорджа Флойда. Об этом 3 июня сообщает CNN со ссылкой на источники в полиции.

Согласно данным последнего, ожидается, что в дальнейшем данное число возрастет. Также, как говорится в сообщении телеканала, 2 июня протесты в США в целом прошли спокойно.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что отставной 77-летний капитан полиции США Дэвид Дорн, который пытался защитить местный магазин, был застрелен участвующими в протестах против жесткого обращения полиции в Сент-Луисе (штат Миссури) мародерами.

Напомним, беспорядки в Миннеаполисе, которые позднее перекинулись на многие города США, начались после того, как ранее в социальных сетях появилось видео, где запечатлено задержание полицией 25 мая местного жителя Джорджа Флойда. На этих кадрах видно, что, когда последний лежит на земле с закованными наручниками руками, один из полицейских держит ему шею коленом, несмотря на то, что Флойд несколько раз говорит, что ему нечем дышать. Чуть позже Флойд, который был задержан в состоянии опьянения в автомобиле и оказал сопротивление, замолкает. Позднее житель города умер в реанимации, и после начала беспорядков четверо полицейских были уволены, а один из них обвинен в убийстве по неосторожности.