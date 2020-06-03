Абакан, , 10:40 — REGNUM В Усть-Абаканском районе Хакасии проводится проверка по факту ДТП с участием полицейского, в результате которого пострадали двое детей. Об этом ИА REGNUM сообщили 3 июня в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Сообщение о ДТП с участием полицейского поступило в следственные органы 2 июня. Две девочки семи и пяти лет получили травмы различной степени тяжести. Проводится процессуальная проверка.

По предварительным данным, вечером 2 июня сотрудник полиции возвращался с работы на личном автомобиле. Передвигаясь по улице Ленина в селе Райково Усть-Абаканского района, он наехал на девочек, которые, по данным ведомства, внезапно выбежали на проезжую часть из-за припаркованного около магазина автомобиля. Место происшествия не было оборудовано пешеходным переходом.

Детей с травмами различной степени тяжести госпитализировали. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калининском районе Санкт-Петербурга 1 июня насмерть сбили школьника на велосипеде.

Читайте также: В Петербурге в День защиты детей на переходе насмерть сбит мальчик