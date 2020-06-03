Тбилиси, 3 июня 2020, 10:38 — REGNUM Небольшие ранения нанесла ворона пятерым жителям Тбилиси 2 июня. Об этом сообщает издание Ambebi.ge.
Как рассказали журналистам очевидцы, птица напала на пятерых прохожих на улице Костава. В клинике New Hospital, куда обратились пострадавшие, это подтвердили и рассказали, что раны были несерьезные. После оказания медицинской помощи всех их выписали из медучреждения.
Причины нападения неизвестны. Полиция ограничила проход на территорию, где происходили нападения.