Рязань, , 10:36 — REGNUM Из-за обильных осадков оказались подтопленными несколько дачных участков в Шацком районе Рязанской области. А в Спасском районе закрыто движение по мостам у двух сёл, сообщили 3 июня в пресс-службе регионального управления МЧС.

Подтопленными оказались семь приусадебных участков, расположенных в низине на улицах Максима Горького и Набережной в городе Шацке. Там из-за обильных дождей поднялась вода в реке Шача. По данным спасателей, угрозы жизни людей и подтопления жилых домов нет.

3 июня с 07:00 прекращено движение по наплавным мостам через реку Оку у сёл Фатьяновка и Троица Спасского района. В населённые пункты можно добраться по объездным дорогам. Жизнеобеспечение жителей сёл не нарушено.