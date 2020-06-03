Ижевск, , 10:30 — REGNUM Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.126 УК РФ («Похищение человека») по факту похищения пятилетней девочки в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

По предварительным данным, 1 июня девочка вместе с матерью переходила дорогу на одном из пешеходных переходов Ижевска. Мужчина посадил проходящего ребёнка в автомобиль. По предварительной информации, он является биологическим отцом ребенка, а похищение связано со спорной ситуацией по поводу места жительства девочки.

Сейчас следователи проводят допросы очевидцев, родственников и матери ребёнка. Проводятся мероприятия для установления местонахождения девочки.

Очевидцев произошедшего правоохранители просят обращаться в Октябрьский межрайонный следственный отдел или дежурному следственного управления.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая в Анадыре на Чукотке полиция задержала 54-летнего мужчину, который похитил на улице коляску с ребёнком. Мужчина воспользовался непродолжительным нахождением коляски с малышкой на улице без присмотра. Сейчас он задержан.

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