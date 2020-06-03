Ижевск, , 10:19 — REGNUM Верховный суд Удмуртии вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего замначальника межмуниципального отдела МВД «Кезский» по ч. 1 ст. 283 УК РФ («Разглашение сведений, составляющих государственную тайну, лицом, которому она была доверена или стала известна по службе»). Женщина полностью признала свою вину, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

Установлено, что осужденная изготовила копии секретного документа, предварительно удалив сведения о присвоенном грифе секретности, уточняет «Коммерсантъ-Ижевск». После этого копии были направлены третьим лицам, не имевшим допуска к государственной тайне.

В региональном управлении МВД подчеркнули, что сотрудница ранее была уволена. Руководство отдела привлечено к строгой дисциплинарной ответственности по итогам служебного расследования, которое назначил глава МВД республики Алексей Попов.

Женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) дала согласие на возбуждение дела о разглашении гостайны против судьи Новосибирского областного суда. Женщине предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного статьей ст. 283 УК РФ («Разглашение государственной тайны»).

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