Донецк, 3 июня 2020, 10:22 — REGNUM За минувшие сутки украинские силовики четыре раза обстреляли территорию ДНР, сообщили 3 июня в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
На донецком направлении ВСУ применили снайперское оружие, а на мариупольском — выпустили одну мину калибра 82 мм и использовали стрелковое оружие.
Жертв и повреждений инфраструктуры не зафиксировано.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о недопустимости переговоров Украины с представителями ДНР и ЛНР. Он подчеркнул, что Украина ведёт диалог о Донбассе исключительно с Россией.
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