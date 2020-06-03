Донецк, , 10:22 — REGNUM За минувшие сутки украинские силовики четыре раза обстреляли территорию ДНР, сообщили 3 июня в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На донецком направлении ВСУ применили снайперское оружие, а на мариупольском — выпустили одну мину калибра 82 мм и использовали стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Яковлевка, Старомихайловка, Петровское», — сказано в сообщении.

Жертв и повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о недопустимости переговоров Украины с представителями ДНР и ЛНР. Он подчеркнул, что Украина ведёт диалог о Донбассе исключительно с Россией.

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