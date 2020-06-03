Токио, , 10:13 — REGNUM Пятнистого оленя, который разгуливал в северной части Токио, задержали совместно с сотрудниками района города Адати местные полицейские. Об этом 3 июня сообщает телеканал NHK.

Также сообщается, что первоначально животное было замечено на севере японской столицы возле реки Аракава в районе Итабаси 31 мая, а затем, 2 июня, олень переместился в восточном направлении — в район Адати, и оба раза ему удалось скрыться.

После этого утром 3 июня сотрудники местной администрации совместно с полицейскими, в количестве двадцати человек, с помощью сети смогли поймать животное. По данным властей города, это оказался самец пятнистого оленя ростом около 1,5 метров, который временно будет помещен в приемник.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Пекине с 1 июня вступил в силу новый закон о защите диких животных.