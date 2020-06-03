Йоханнесбург, ЮАР, , 10:10 — REGNUM Злоумышленники проникли в алкогольный магазин в Йоханнесбурге, когда тот был закрыт на время запрета на продажу алкоголя, введенного в рамках общенационального карантина в связи с пандемией коронавируса. Об этом передает местный новостной портал EWN Reporter.

По информации журналистов портала, в настоящее время эти ограничения были частично сняты.

Менеджер Shoprite LiquorShop обнаружила факт кражи только в пятницу, 29 мая, когда она вернулась в магазин, чтобы подготовиться к его открытию в понедельник, 1 июня.

Как сообщают журналисты, воры использовали ливневые туннели под торговым центром Newtown Junction, а затем пробрались в магазин через твердый бетонный пол, продолбив в нём отверстие.

Они несколько раз возвращались в магазин, чтобы украсть виски, бренди, джин, сидр, водку и пиво на общую сумму более 300 000 южноафриканских рандов ($17 000).