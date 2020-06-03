Черекский район, Кабардино-Балкария, , 09:44 — REGNUM В Кабардино-Балкарии трагически погиб двухлетний ребенок. Отец мальчика хотел покатать его на лошади, но животное сбросило седока на землю и ударило копытом, в результате чего тот скончался. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», сообщили 3 июня в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Инцидент произошел 1 июня в Черекском районе. Отвечать за случайную смерть будет отец ребенка. По мнению следователей, сажая малолетнего на лошадь, он проявил беспечность, вместо того чтобы предусмотреть возможные последствия, опасные для жизни своего сына.

Расследование уголовного дела взято под контроль руководством следственного управления СКР по Кабардино-Балкарии.