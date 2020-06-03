Покровск, Якутия, , 09:59 — REGNUM В частном секторе на Покровском тракте в Якутии три собаки покусали ребёнка.

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Три соседские собаки 1 июня ворвались в калитку во двор частного дома, где во дворе играл четырёхлетний мальчик. Выбежавшие на крик ребёнка родители отогнали животных и отвезли сына в медцентр, пишет News.Ykt.Ru.

Мальчика сразу забрали в реанимацию. Операция длилась 1 час 40 минут. Восемь глубоких ран на голове и рассечение на руке длиной восемь см.

«Врачи сказали, что мы будем лежать тут 10 дней, так как раны глубокие и может пойти гноение. Сын плачет, глазки открыть не может, ножками шевельнуть не может. Представьте его боль и страдания. Абсолютно здоровый ребёнок из-за безответственности взрослых получает столько страданий. Три раза в день уколы с антибиотиками», — рассказал мать ребёнка.

Родители выяснили, что собаки, которые искалечили их сына, принадлежат соседу, всего у него пять животных, которых он не держит на привязи.

Как сообщало ИА REGNUM, в Шарлыкском районе Оренбургской области полиция проводит проверку по факту нападения собаки на двухгодовалую девочку — во время совместной игры животное проявило агрессию и укусило ребёнка за лицо.