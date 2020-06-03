Ярославль, 3 июня 2020, 09:27 — REGNUM Протоиерей Александр Штерцель не был убит в Ярославле, причиной его смерти стал несчастный случай. Об этом сообщил епископ Переславский и Угличский Феоктист.
Накануне епископ сообщил об убийстве священника, который служил в Угличе.
Что стало причиной смерти, глава епархии не уточнил. По данным источников ИА REGNUM, инцидент произошел в Красноперекопском районе Ярославля. Священник получил травму головы и скончался на следующий день в больнице. Что стало причиной этого, сейчас выясняют следователи.
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