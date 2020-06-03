Орск, Оренбургская область, , 09:25 — REGNUM В Орске Оренбургской области в аварию попал маршрутный автобус. Медицинская помощь потребовалась двум пассажирам, в том числе шестилетнему ребёнку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

По факту ДТП проводится проверка. По оперативным данным, на перекрестке неравнозначных дорог улиц Гомельской и Горького водитель автомобиля Hyundai Santa Fe не уступила дорогу автобусу, двигавшемуся по главной дороге. В результате произошло столкновение транспортных средств.

Двое пассажиров маршрутной «ГАЗели» (34-летняя женщина и шестилетняя девочка) с ушибами обращались в городскую больницу № 2. После оказания медпомощи отпущены домой.