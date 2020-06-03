Красноярск, , 09:18 — REGNUM В Красноярске следователи устанавливают обстоятельства смерти семилетнего мальчика. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Сообщение о безвестном исчезновении мальчика поступило в следственные органы из полиции 2 июня. Ребёнок играл на детской площадке с друзьями, потом все дети разошлись по домам, а он исчез. Было возбуждено уголовное дело.

Утром 3 июня рыбак нашёл тело ребёнка в протоке реки Енисей недалеко от Октябрьского моста. Мужчина вызвал сотрудников правоохранительных органов.

На теле мальчика не обнаружено внешних признаков насильственной смерти. Окончательную причину установит судебно-медицинская экспертиза. Отрабатываются различные версии произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, пропавшего ребёнка также искали добровольцы.

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