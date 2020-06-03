Анадырь, , 09:20 — REGNUM На Чукотке с 1 июня начался пожароопасный сезон, который продлится до 1 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

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В регионе сформированы силы из десантной пожарной службы, оснащённые необходимыми средствами для тушения лесных пожаров. Соответствующие договоры со специалистами заключила База авиационной охраны лесов.

«Первый отряд из восьми десантников-пожарных уже прибыл, также приступили к работе три лётчика-наблюдателя. Всего планируется привлечь более 30 специалистов. Они приедут на Чукотку до 10 июня», — сказали в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за последние сутки пожарные потушили 29 лесных пожаров общей площадью 6637 гектаров.