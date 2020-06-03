Аддис-Абеба, , 09:20 — REGNUM Браконьеры убили по меньшей мере шесть слонов всего за один день в Национальном парке Маго на юге Эфиопии. Об этом передает ВВС Amharic.

По информации журналистов телерадиокомпании, надзиратель парка описал инцидент как «резня».

Браконьеры использовали более 30 пуль только на одного слона, сообщил ВВС Ганабу Бальми. Все слоны были из одного стада, которое пришло на водопой на реке Омо, когда на них напали. Они были найдены без бивней.

По словам Хенока Сейюма, журналиста-путешественника, знакомого с парком, браконьерство обычно не наблюдается в таких масштабах в этом районе.

За весь прошлый год власти задокументировали всего десять смертей животных от рук браконьеров, заявил директор по вопросам торговли редкими видами в Управлении по охране дикой природы Эфиопии Даниэль Павлос.