Анадырь, , 09:16 — REGNUM На Чукотке в процессе паводка произошло подтопление домов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: В Хабаровском крае затопило посёлок, введен режим ЧС

Губернатор округа Роман Копин написал в соцсетях о паводковой ситуации:

«На Чукотке начался период паводка. Пришла информация из Уэлена о подтоплении двух домов. К счастью, пострадавших и вреда имуществу нет. В последний раз такой паводок был 10 лет назад. Обычно вода уходит из посёлка в море, но сейчас нагонной волной к берегу прибило лёд, который мешает оттоку. Ведутся работы по отводу воды».

Глава Чукотки также сказал, что паводок наблюдается в реках Анадырского района и Билибинского. Спасатели в полной готовности.

Лиман в Анадыре 3 июня освободился ото льда — на 10−12 дней раньше прогнозов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Аяно-Майском районе Хабаровского края из-за разлива реки Маи затоплен посёлок Нелькан. Власти приняли решение о введении режима ЧС.