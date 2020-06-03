Кабул, , 08:54 — REGNUM Число жертв взрыва в мечети, расположенной в столице Афганистана, городе Кабул, возросло до двух человек. Об этом 2 июня сообщает Al Jazeera.

Инцидент произошел во внутреннем помещении мечети, теракт совершил террорист — смертник.

Ответственность за преступление пока не взяла на себя ни одна группировка.

Помимо погибших, также ранения получили еще два человека, в настоящее время им оказывается вся необходимая помощь.

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