Кабул, 3 июня 2020, 08:54 — REGNUM Число жертв взрыва в мечети, расположенной в столице Афганистана, городе Кабул, возросло до двух человек. Об этом 2 июня сообщает Al Jazeera.
Инцидент произошел во внутреннем помещении мечети, теракт совершил террорист — смертник.
Ответственность за преступление пока не взяла на себя ни одна группировка.
Помимо погибших, также ранения получили еще два человека, в настоящее время им оказывается вся необходимая помощь.
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