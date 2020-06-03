Якутск, , 08:41 — REGNUM В некоторых районах Якутии обнаружен в огромных количествах сибирский шелкопряд, который поедает хвойные деревья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минэкологии республики.

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В Мархинском районе проведено обследование лесных участков на наличие повреждений деревьев гусеницами сибирского шелкопряда.

Специалисты лесничества сказали, что на границе с Намским районом выявлен карантинный вредитель — сибирский шелкопряд. Предварительная площадь распространения вредителя — 700 га.

Шелкопряд объел на 30% деревья породы лиственницы даурской. На одном дереве размещается по 60−70 вредителей.

Также на территории Шестаковского участкового лесничества на границе с Хангаласским лесничеством на общей площади 1200 га выявлен сибирский шелкопряд. Здесь хвои съедено на 45%, а гусениц на деревьях от 110 до 120 штук.

«Специалисты «Рослесозащиты» проведут мероприятия по учёту вредителя. По результатам проверки информация поступит в Федеральное агентство лесного хозяйства для принятия соответствующих решений», — пояснили в министерстве экологии Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории пяти муниципальных образований Оренбургской области объявлен режим чрезвычайной ситуации. Причиной стало нашествие вредителя — непарного шелкопряда.