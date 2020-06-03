Сан-Диего, США, , 08:17 — REGNUM Владелец ресторана русской кухни «Пушкин» в американском городе Сан-Диего Айк Газарян рассказал, как защищал свое заведение от мародеров во время беспорядков.

По его словам, 30 мая в районе, находящимся недалеко от его ресторана, проходили митинги. Протестующие жгли здания, а после начали грабить магазины и рестораны.

Затем беспорядки начали и в том районе, где находится ресторан «Пушкин». Газарян собрал группу поддержки из 10−12 человек и, вооружившись, поехали в ресторан. Увидев вооруженных людей, основная толпа мародеров прошла мимо ресторана.

«Но через пару часов мелкие группы вернулись и стали бить стёкла у наших соседей, но как только один из нас вышел с ружьём, дебоширы, как тараканы, разбежались», — цитирует его телеканал «Звезда».

Как сообщало ИА REGNUM, массовые беспорядки во многих крупных городах США начались из-за инцидента в Миннеаполисе, когда полицейский в присутствии очевидцев задушил при задержании чернокожего мужчину Джорджа Флойда, даже не пытавшегося сопротивляться. Видео произошедшего было заснято очевидцами и опубликовано в социальных сетях.

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