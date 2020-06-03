Улан-Удэ, , 08:12 — REGNUM В Бурятии выявили заражение коронавирусом среди сотрудников детского сада. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, учреждению запрещено принимать детей с 3 июня.

В число контактных вошли как другие работники, так и воспитанники с родителями. Всего 328 человек.

«В настоящее время проводится работа по их изоляции, лабораторном обследовании и последующем медицинском наблюдении. Проводятся необходимые дезинфекционные мероприятия», — добавили в штабе.

Как отмечается, в детсаду также нарушили предписание и впускали детей в здание через один вход. По итогам расследования, к виновным лицам «будут приняты меры административного воздействия».

Напомним, всего за минувшие сутки в Бурятии было выявлено 46 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщало ИА REGNUM, общее число подтверждённых случаев достигло 1633.

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