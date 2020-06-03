Анкара, , 08:16 — REGNUM Правоохранительные органы Турции «нейтрализовали» разыскиваемого боевика. Об этом 3 июня сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, спецоперация прошла в провинции Тунджели, расположенной на востоке страны. Уничтоженный по имени Хасан Атас находился в «оранжевой» категории, за его голову была назначена награда, а размере $143 тыс.

Атас был членом коммунистической партии Турции, исповедующей маоистские взгляды, группировка запрещена на территории страны. У убитого боевика было изъято вооружение.