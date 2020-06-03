Санкт-Петербург, , 07:57 — REGNUM Четыре человека стали жертвами квартирного пожара в Выборгском районе Санкт-Петербурга в ночь на среду, 3 июня. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Пожар на Выборгском шоссе (цитата группы «ДТП и ЧП") Https://vk.com/spb_today

Сообщение о возгорании в многоэтажном жилом доме №25 по Выборгскому шоссе поступило в оперативные службы в 01:15 мск. Прибывшие спасатели установили, что в двухкомнатной отдельной квартире общей площадью 50 кв. метров горит обстановка на площади 18 кв. метров.

Усилиями 22 пожарных на семи единицах техники в 02:16 мск пожар был полностью ликвидирован.

На пепелище обнаружены тела погибших: двоих женщин и двоих мужчин. Устанавливается причина пожара и все обстоятельства трагедии.