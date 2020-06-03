* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Киркук, Ирак, , 08:05 — REGNUM Международная коалиция, возглавляемая США, нанесла удар по позициям боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 2 июня сообщают местные СМИ.

Удар был нанесен в спорной провинции Киркук, в результате чего погибли 13 террористов.

Для наблюдения за ходом спецоперации против «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в регион прибыл премьер-министр Ирака Мустафа аль-Кадими.

Напомним, боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по-прежнему сохраняют высокую активность в Ираке, особенно в спорных регионах.

ИГИЛ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.