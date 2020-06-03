Кызыл, , 07:26 — REGNUM Жительница Кызыла стала фигуранткой уголовного дела по обвинению в неисполнении родительских обязанностей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, она является матерью двух сыновей.

Как установили правоохранители, женщина злоупотребляет спиртными напитками, не занимаясь воспитанием детей, допуская жестокое обращение с ними.

«По словам детей, мать часто поднимает на них руку и оставляет без пропитания. На теле 13-летнего сына сотрудники полиции обнаружили следы укусов — их оставила мать мальчика», — отметили в ведомстве.

В настоящее время женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ей теперь грозит до трёх лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.

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