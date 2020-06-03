Норильск, Красноярский край, , 07:04 — REGNUM Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководству ряда следственных управлений доложить об озвученных в средствах массовой информации происшествиях. В том числе речь идёт о разливе нефтепродуктов в Красноярском крае, сообщили ИА REGNUM в СКР.

29 мая в Норильске на территории ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» произошла разгерметизация одного из резервуаров. Горюче-смазочные материалы разлились на проезжую часть технологической дороги с последующим возгоранием проезжавшего автомобиля.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 254 УК РФ («Порча земли»).

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Бастрыкин поручил руководству Главного следственного управления СКР по Красноярскому краю и Хакасии оперативно доложить о ходе расследования дела. Ход расследования указанного уголовного дела он поставил на контроль в центральном аппарате ведомства.

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Как сообщало ИА REGNUM, в рамках расследования уголовного дела по факту порчи земли проведена выемка служебной документации.

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