Биробиджан, , 07:05 — REGNUM В селе Аур Смидовичского района ЕАО вандал разрушил памятник ветеранам Великой Отечественной войны. Возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СК РФ по региону.

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По предварительным данным, памятник разрушил местный житель, страдающий психическим расстройством. Он задержан, и, в связи с обострением заболевания, помещен в специализированное учреждение.

СУ СК РФ по ЕАО устанавливает все обстоятельства происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, в Московской области задержаны вандалы, осквернившие Вечный огонь в мемориальном комплексе Великой Отечественной войны.