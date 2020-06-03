Владивосток, , 06:52 — REGNUM В Приморском крае судебные приставы арестовали имущество АО «Восточная верфь» на общую сумму более 12,5 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу УФССП России по Приморью.

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«Возбуждено сводное исполнительное производство о взыскании с судостроительного предприятия различных задолженностей на общую сумму более 12,5 млн рублей, а также более миллиона рублей исполнительского сбора, назначенного за несвоевременное исполнение требований исполнительных документов», — пояснили в отделении судебных приставов.

Установлено, что у должника шесть транспортных средств — на них наложен арест.

Если в ближайшее время руководство предприятия не исполнит обязательства в полном объёме, технику отдадут на продажу в счёт уплаты.

На данный момент арестованный автотранспорт находится на ответственном хранении в компании. Директор предупреждён об уголовной ответственности за незаконные действия в отношении арестованного имущества.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года на судостроительном заводе «Восточная верфь» во Владивостоке прошла торжественная закладка первого отечественного краболова при участии полпреда президента в ДФО Юрия Трунева.

Всего на заводе планировали построить семь рыбопромысловых судов.