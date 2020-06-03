Нью-Йорк, США, , 06:40 — REGNUM Полицейские убили человека, открывшего огонь из огнестрельного оружия в американском Нью-Йорке, передает телеканал ABC со ссылкой на осведомленные источники.

Сообщается, что подозреваемый открыл огонь по людям в районе Бруклин, ранив двух человек. Полицейские прибыли на место происшествия и открыли ответный огонь, в результате чего нападавший получил тяжелые ранения и скончался. В ходе перестрелки также были ранены двое полицейских.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нью-Йорке продолжаются уличные беспорядки, сопровождающиеся столкновениями с полицией, грабежами и мародерством. Поводов для массовых выступлений жителей города послужило убийство негра сотрудниками полиции в Миннеаполисе (штат Миннесота).

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