Иркутск, , 06:40 — REGNUM В Тайшетском районе Иркутской области потушили лесной пожар, из-за которого был введён режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом 3 июня сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Отмечается, что возгорание в труднодоступной, удаленной от дорог и населённых пунктов местности началось 19 мая из-за грозы. Усиление ветра вызвало верховой пожар и тушение пришлось приостановить из-за угрозы жизни для работавших на пожаре парашютистов-десантников.

При возобновлении тушения 27 мая число работающих на пожаре сотрудников парашютно-десантной службы было увеличено до 100 человек, очаг был локализован на площади 2700 га.

На 2 июня этот пожар оставался единственным в лесах Иркутской области.

Как сообщало ИА REGNUM, на 2 июня в стране продолжают действовать еще 11 лесных пожаров на площади 9008 гектаров, которые активно тушат спасатели. Наибольшая площадь охваченных огнем лесов относится к Иркутской области — более 2,7 тысячи гектаров.

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