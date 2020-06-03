Красноярск, , 06:40 — REGNUM В Красноярском крае полиция и добровольцы ищут шестилетнего мальчика, пропавшего 2 июня. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Известно, что мальчик в 19:00 вышел из дома по адресу переулок Тихий, 9 и после этого его никто не видел. Вечером того же для родственники мальчика обратились в полицию.

В настоящее время в розыске пропавшего ребёнка участвуют специальные поисковые группы, включающие участковых уполномоченных полиции, инспекторов ПДН, сотрудников уголовного розыска. Все наряды полиции получили соответствующие ориентировки. К поискам подключились добровольцы.

Мальчик выглядит на 6−7 лет, рост 110 см, худощавого телосложения, смуглый цвет кожи, глаза карие, волосы черные, короткие. Был одет в синюю с зелёными вставками спортивную кофту, синюю с машинками футболку, чёрные спортивные штаны, синие кроссовки. Любую информацию о ребёнке полиция просит сообщать по телефону 262−11−77, 8−999−314−01−75 или 102.