Якутск, , 06:06 — REGNUM В Якутии на утро 3 июня действует пять природных пожаров на общей площади 15 521 га, при этом площадь активного горения составляет 22,5 га, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС России по Якутии.

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С начала пожароопасного сезона в Якутии зарегистрировано 70 лесных пожаров. За минувшие сутки возникло три пожара без угрозы для населённых пунктов и объектов экономики.

Площадь пожаров увеличилась на 4454 га за счёт возникновения новых пожаров и корректировки площадей в зоне контроля.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за последние сутки потушено по меньшей мере 29 лесных пожаров общей площадью 6637 га.