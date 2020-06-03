Штат Калифорния, США, , 06:40 — REGNUM В калифорнийском городе Фэйрфилде при крушении вертолёта Bell 206 погибли три находившиеся на его борту человека. Об этом 2 июня сообщает телекомпания NBC.

По данным полиции, трагедия произошла из-за того, что лёгкий вертолёт задел линию электропередачи. После этого он упал в лесополосе вблизи автомобильной трассы и загорелся. Оперативно прибывшие пожарные потушили огонь. На месте падения были обнаружены погибшие — сотрудники местной газовой компании.

Отмечается, что при движении к месту авиакатастрофы, один из пожарных автомобилей на пересечённой местности перевернулся, при этом трое пожарных отделались небольшими травмами.

В результате повреждения линии электропередачи в районе без электричества остались 38 тысяч домохозяйств.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вблизи американского города Фэйрфилде, штат Калифорния, разбился вертолёт, на борту которого находились не менее трёх человек.

На данный момент известно только то, что лёгкий гражданский вертолет Bell 206 упал неподалёку от автомобильной трассы вблизи Фэйрфилда. После падения вертолёт загорелся. О погибших или выживших не сообщается. На месте авиакатастрофы работают спасатели.

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